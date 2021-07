Campagna vaccinale in Irpinia, accesso libero al 'Camper della Salute' con Pfizer e Moderna (Di lunedì 26 luglio 2021) Camper della Salute, accesso libero AD AVELLINO MERCOLEDÌ 28 LUGLIO Pfizer E Moderna - Mercoledì 28 luglio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 23.00 sarà presente ad Avellino in Via De Conciliis il Camper ... Leggi su avellinotoday (Di lunedì 26 luglio 2021)AD AVELLINO MERCOLEDÌ 28 LUGLIO- Mercoledì 28 luglio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 23.00 sarà presente ad Avellino in Via De Conciliis il...

Advertising

ladyonorato : Un’ondata di aneurismi si è abbattuta sui giovani adulti in piena campagna vaccinale. Che bizzarra coincidenza. - Agenzia_Ansa : L'intero equipaggio della Vespucci 'ha aderito alla campagna vaccinale della Difesa e ben prima dell'inizio della c… - borghi_claudio : Cancellato post con un'infame campagna vaccinale che strumentalizzava i bambini ma era vecchia. Non la rende meno i… - Oxanna2003 : RT @ladyonorato: Un’ondata di aneurismi si è abbattuta sui giovani adulti in piena campagna vaccinale. Che bizzarra coincidenza. - HakulinenMaria : RT @lucianonobili: La mia totale solidarietà a @nzingaretti. Da Presidente del Lazio ha condotto una campagna vaccinale esemplare e viene… -