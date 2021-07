Bertocchi - Pellacani | il podio sfuma solo con l' ultimo tuffo

(Di lunedì 26 luglio 2021) Dal sogno della medaglia di bronzo alle lacrime per l'che ha rovinato tutto spedendole al settimo posto di una classifica che più beffarda non si può.all'ultima curva il sogno di ...

Advertising

infoitsport : Tuffi, occhi puntati su Elena Bertocchi e Chiara Pellacani - infoitsport : Olimpiadi Tokyo: rammarico Bertocchi-Pellacani - infoitsport : Olimpiadi. Bertocchi/Pellacani settime, beffa finale - infoitsport : Tuffi, Olimpiadi Tokyo: Bertocchi/Pellacani sognano il bronzo, ma sbagliano e chiudono settime. Oro alla Cina - infoitsport : Tokyo2020: Tuffi. Oro Cina in 3m sincro, Bertocchi-Pellacani illudono -

Ultime Notizie dalla rete : Bertocchi Pellacani

Sportface.it

Al terzo round anchesi erano ritrovate seconde, poi dopo il quarto ancora in zona podio, terze davanti alla Germania. In una gara dominata dalle imbattibili cinesi, che si sono ...Diverso è il discorso per Chiaraed Elenache, nel sincro femminile da 3 metri, hanno a lungo regalato l'illusione di poter vivere un 'Cagnotto - Dallapè bis'. Fino al terzo round ...Dal sogno della medaglia di bronzo alle lacrime per l’ultimo tuffo che ha rovinato tutto spedendole al settimo posto di una classifica che più beffarda non si può. Sfuma allul ...Le Olimpiadi di Tokyo 2020 cominciano ufficialmente il 23 luglio 2021 (ma i tornei di calcio e softball cominciano due giorni prima per il numero di Nazionali iscritte). Assegnano ben 339 ...