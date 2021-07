Basket, Olimpiadi Tokyo: la Spagna soffre un quarto, poi vince col Giappone (Di lunedì 26 luglio 2021) Esordio vincente per una delle favorite per il titolo, con la Spagna che ha bisogno di circa 10 minuti per ingranare la marcia giusta, ma poi scappa via e nulla può un Giappone volenteroso, ma che dopo aver agguantato il 26-26 cede di colpo, anche se cerca di riaprirla a fine terzo quarto. Avvio forte della Spagna, che con Marc Gasol e Rubio scappa subito via sul 11-2. Un parziale di 5-0 riavvicina i padroni di casa, ma nuovamente gli iberici allungano con un controparziale di 7-0 con la tripla di Sergio Rodriguez. Si continua a parziali, con il Giappone che torna a -4 e match equilibrato ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Esordionte per una delle favorite per il titolo, con lache ha bisogno di circa 10 minuti per ingranare la marcia giusta, ma poi scappa via e nulla può unvolenteroso, ma che dopo aver agguantato il 26-26 cede di colpo, anche se cerca di riaprirla a fine terzo. Avvio forte della, che con Marc Gasol e Rubio scappa subito via sul 11-2. Un parziale di 5-0 riavvicina i padroni di casa, ma nuovamente gli iberici allungano con un controparziale di 7-0 con la tripla di Sergio Rodriguez. Si continua a parziali, con ilche torna a -4 e match equilibrato ...

