Atletico Madrid, De Paul sbarca in Spagna (Di lunedì 26 luglio 2021) Rodrigo De Paul è pronto a cominciare ufficialmente la sua nuova avventura con l’Atletico Madrid. L’argentino ex Udinese, con il quale ha collezionato 177 presenze e 33 gol in cinque anni, è infatti rientrato dalle meritate vacanze dopo aver conquistato la Copa America da titolare con la sua Nazionale. De Paul è infatti sbarcato in Spagna in mattinata, ricevendo il caloroso benvenuto della sua nuova squadra e dei suoi tifosi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Rodrigo Deè pronto a cominciare ufficialmente la sua nuova avventura con l’. L’argentino ex Udinese, con il quale ha collezionato 177 presenze e 33 gol in cinque anni, è infatti rientrato dalle meritate vacanze dopo aver conquistato la Copa America da titolare con la sua Nazionale. Deè infattito inin mattinata, ricevendo il caloroso benvenuto della sua nuova squadra e dei suoi tifosi. SportFace.

