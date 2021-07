Assassin's Creed Valhalla: svelate dimensioni e possibile data di uscita del DLC 'L'Assedio di Parigi' (Di lunedì 26 luglio 2021) Assassin's Creed Valhalla: L'Assedio di Parigi, la seconda espansione del gioco, potrebbe arrivare il 5 agosto. Ubisoft non lo ha ancora confermato ufficialmente, ma secondo quanto riportato dall'account Twitter PlayStation Game Size, questa potrebbe essere la data di uscita ufficiale. L'account ha inoltre rivelato quali saranno le dimensioni del nuovo contenuto, ovvero poco più di 10 GB. Per adesso le dimensioni condivise riguardano PlayStation 5, ma probabilmente questo numero non dovrebbe variare poi molto tra le altre piattaforme. ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 luglio 2021)'s: L'di, la seconda espansione del gioco, potrebbe arrivare il 5 agosto. Ubisoft non lo ha ancora confermato ufficialmente, ma secondo quanto riportato dall'account Twitter PlayStation Game Size, questa potrebbe essere ladiufficiale. L'account ha inoltre rivelato quali saranno ledel nuovo contenuto, ovvero poco più di 10 GB. Per adesso lecondivise riguardano PlayStation 5, ma probabilmente questo numero non dovrebbe variare poi molto tra le altre piattaforme. ...

