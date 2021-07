Appello della Caritas di Gaeta ai sindaci del sud | ' Fate ordinanze per limitare il gioco d' azzardo'

Advertising

MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: La scomparsa di Donatella Grosso da venticinque anni un giallo senza soluzione. “Vorrei almeno darle una degna sepoltu… - drya_fly : RT @pinegaps: @serperuta L'appello della croce rossa è autentico, io stessa ho avuto contatti telefonici stamattina e gli operatori hanno d… - AristarcoScann1 : RT @bragachiara: Giusto l’appello di @EnricoLetta perché tutti i candidati alle prossime elezioni amministrative siano vaccinati. Un gesto… - maurogab1 : RT @WCostituzione: Il punto sull'autista del bus precipitato a Capri ??i familiari avrebbero lanciato un appello: 'Vogliamo la verità, lui… - chilhavistorai3 : La scomparsa di Donatella Grosso da venticinque anni un giallo senza soluzione. “Vorrei almeno darle una degna sepo… -

Ultime Notizie dalla rete : Appello della

Giornale di Sicilia

...anche in Sicilia Ad Erice (Trapani) un vasto incendio sta divorando il verde sul lato Nord... Il sindaco di Burgio Franco Matinella ha lanciato unalla cittadinanza affinché segnali alle ...Un patto di maggioranza sul tema dei no vax: questo l'di Enrico Letta ai microfoni del CorriereSera . Il segretario del Partito Democratico è tornato sulle polemiche degli scorsi giorni su vaccini e green pass, evidenziando che la campagna ...Sono in corso le indagini per identificare gli autori di una violenta aggressione avvenuta la scorsa domenica 25 luglio intorno alle 21,30 in via della Stazione a Pola, ai danni di un minorenne. Secon ...I club si compattano al termine dell'Assemblea contestando le decisioni del Governo circa la capienza degli impianti ridotta al 25%: Con le attuali norme di ingresso il campionato è a rischio.