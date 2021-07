Apocalisse in autostrada | grandinata devastante | centinaia di auto distrutte | tutti fermi in carreggiata | Video

(Di lunedì 26 luglio 2021)in. Tutta colpa del clima impazzito. Il punto è che a Fidenza è caduta una violentissima. Il risultato?di, con parabrezza distrutti e carrozzerie crivellati come da proiettili. Il tutto tra Parma e Piacenza, sulla A1, dove glimobilisti sono stati costretti a fermarsi inproprio per i danni causati dalla. L'è stata temporaneamente chiusa. A causa del maltempo e delle condizioni ...

Advertising

Libero_official : Una violentissima grandinata all'altezza di #Fidenza sulla #A1: centinaia di auto distrutte e crivellate, tutti fer… - petru49 : @fattoquotidiano @il_brigante07 Siamo a Reggio calabria vero dove la Sanità hanno inviato un sergente dove tutti so… -

Ultime Notizie dalla rete : Apocalisse autostrada

ilgazzettino.it

Lungo l'A1 la grandine ha mandato in frantumi i parabrezza di centinaia di auto che si trovavano nel tratto tra Fidenza e Fiorenzuola. Sono stati segnalati anche alcuni rami e piante ...Nel 2020 cavalca, come tutti, l'. Ultimi Articoli Teatro e danza, a Mondaino si incontra ... sei amici truffati Lascia Rimini per le ferie, l'ex compagno la insegue e la stupra in...Centinaia di auto distrutte dalla forte grandinata che ha colpito Fidenza. Parabrezza e carrozzerie crivellati dalla grandine. È successo tra Parma e ...Centinaia di auto distrutte dalla forte grandinata che ha colpito Fidenza. Parabrezza e carrozzerie crivellati dalla grandine. È successo tra Parma e ...