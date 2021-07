Ufficiale | Fulham | presi Wilson e Gazzaniga

(Di domenica 25 luglio 2021) Ilha definito i primi due colpi per la prossima stagione. Il tecnico Marco Silva potrà contare sull’ala gallese proveniente dal Liverpool Harrysul portiere argentino Paulo, rimasto svincolato dopo l’esperienza al Tottenham. Fresh. #FFC pic.twitter.com/sGlEhyBVJB —Football Club (@FC) July 24, 2021 FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

