Tokyo 2020, equitazione: avanzano Fry, Doufur, Kruth e Schneider (Di domenica 25 luglio 2021) Si chiude un’altra giornata dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 anche per l’equitazione. Nel gruppo A dell’individuale la britannica Charlotte Fry chiude in testa con 77.096 davanti alla svedese Therese Nilshagen e alla danese Nanna Skodborg Merrald. Il gruppo B vede davanti a tutti la danese Cathrine Doufur con 81.056, alle sue spalle l’olandese Edward Gal e la spagnola Beatriz Ferrer-Salat; gruppo C guidato dalla tedesca Jessica Von Bredow-Werndl con 84-379 punti davanti alla statunitense Sabine Schut-Kery e l’olandese Hans-Peter MInderhoud. La danese Carina Cassoe Kruth è in testa nel gruppo D con 76.677 ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Si chiude un’altra giornata dei Giochi Olimpici dianche per l’. Nel gruppo A dell’individuale la britannica Charlotte Fry chiude in testa con 77.096 davanti alla svedese Therese Nilshagen e alla danese Nanna Skodborg Merrald. Il gruppo B vede davanti a tutti la danese Cathrinecon 81.056, alle sue spalle l’olandese Edward Gal e la spagnola Beatriz Ferrer-Salat; gruppo C guidato dalla tedesca Jessica Von Bredow-Werndl con 84-379 punti davanti alla statunitense Sabine Schut-Kery e l’olandese Hans-Peter MInderhoud. La danese Carina Cassoeè in testa nel gruppo D con 76.677 ...

Advertising

matteosalvinimi : La grande sensibilità di Vito Dell'Aquila, neocampione olimpico di #taekwondo, categoria -58 kg a Tokyo 2020: 'Ques… - Eurosport_IT : BIS PER ELISA! ???? Seconda medaglia di bronzo alle Olimpiadi per la nostra Longo Borghini ??????????? ???? Rio 2016 ???? T… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - tordi_luciano : Tokyo 2020, il medagliere più fornito è sempre il nostro. - anne793055412 : RT @Libero_official: Terza medaglia di bronzo del giorno per l'Italia a #Tokyo2020: clamoroso #MirkoZanni nel sollevamento pesi. Le lacrime… -