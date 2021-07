Tokyo 2020, arrestato un 59enne: aveva sparso volantini anti-Giochi da un treno in corsa (Di domenica 25 luglio 2021) La polizia della Prefettura di Aichi ha diffuso la notizia dell’arresto di un uomo di 59 anni nella giornata di domenica 25 luglio. Durante una manifestazione, questa persona avrebbe infatti sparso dei volantini contro i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 da un treno in corsa della metropolitana. Alla base dell’arresto, avvenuto a Nagoya, c’è l’interruzione di servizio pubblico. In questi giorni in Giappone sono in corso numerose proteste contro lo svolgimento delle Olimpiadi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) La polizia della Prefettura di Aichi ha diffuso la notizia dell’arresto di un uomo di 59 anni nella giornata di domenica 25 luglio. Durante una manifestazione, questa persona avrebbe infattideicontro iOlimpici dida unindella metropolitana. Alla base dell’arresto, avvenuto a Nagoya, c’è l’interruzione di servizio pubblico. In questi giorni in Giappone sono in corso numerose proteste contro lo svolgimento delle Olimpiadi. SportFace.

