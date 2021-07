Advertising

Gazzetta_it : Sbk, tripletta di Rea: 1° in Gara 2, a podio Redding e Locatelli. Razgatlioglu out - AngyFra89 : RT @defilippo_luca: Nell Università delle moto ti confermi con una tripletta!!! Unico , imparagonabile , superlativo @jonathanrea #assen #S… - defilippo_luca : Nell Università delle moto ti confermi con una tripletta!!! Unico , imparagonabile , superlativo @jonathanrea #assen #SBK #kawalieri -

Ultime Notizie dalla rete : Sbk tripletta

Jonathan Rea mette a segno unasul circuito olandese conquistando anche Gara 2. Vittoria conquistata sul campo dal nordirlandese dopo la partenza con bagarre al primo settore che lo ha relegato in sesta posizione. Un ...Per questo ed altri motivi - tra i quali, la voglia di ripetere lamarcata 2019 - il sei volte iridatoripone i migliori auspici: 'Sono davvero entusiasta di andare a Donington - le ...Jonathan Rea fa tripletta ad Assen, vincendo Gara 2 e incrementando il vantaggio in classifica grazie alla caduta di Toprak Razgatlioglu. Il turco viene colpito da Gerloff, poi penalizzato, ma accumul ...Il nordirlandese festeggia il suo 15° successo sulla pista olandese mentre il lombardo si regala il miglior risultato in carriera nella classe regina delle derivate di serie ...