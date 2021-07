Rubio dice che dobbiamo mettere una mano in faccia all’ignoranza. E bestemmia (Di domenica 25 luglio 2021) Il famoso e spesso polemico Chef Rubio ne fa una delle sue pubblicando un tweet spiacevole. Questa volta però a dissentire sono pure i suoi fan. Chef Rubio, all’anagrafe Gabriele Rubini, ex rugbista e famoso conduttore di DMAX, ha presentato vari programmi televisivi di cucina e non come Unti e Bisunti, Il cacciatore di tifosi, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 25 luglio 2021) Il famoso e spesso polemico Chefne fa una delle sue pubblicando un tweet spiacevole. Questa volta però a dissentire sono pure i suoi fan. Chef, all’anagrafe Gabriele Rubini, ex rugbista e famoso conduttore di DMAX, ha presentato vari programmi televisivi di cucina e non come Unti e Bisunti, Il cacciatore di tifosi, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

rubio_chef : Israele deve scomparire dalla faccia della terra, la Palestina deve essere liberata è così i nativi. Uno Stato teoc… - BottoCosi : @fbelli @rubio_chef Nn parlo solo di Italia. sa, il mondo è un po’ più grande se mi dice dove poter creare una mia… - Delfino74966299 : @duchessa666 @Maurizio62 @rubio_chef Queste sono ufficiali,dai di che non sono dimostrabili ????,anzi la fonte non è… - Delfino74966299 : @duchessa666 @Maurizio62 @rubio_chef Il tg dice che sono al 30%,piene di non vaccinati ??????,o mi raccomando beviti a… - duchessa666 : @Delfino74966299 @Maurizio62 @rubio_chef Coglione. Non hai visto che lui stesso dice che non può provare questi 45k… -

Ultime Notizie dalla rete : Rubio dice Green Pass Italia obbligatorio nei ristoranti? Parlano gli chef ... perché è un modo per avere un controllo più scientifico sul Covid", dice. Secondo lo chef dell'... Rubio: "E vissero schedati e contenti" E' tranchant, infine, il giudizio dello chef Rubio, che a ...

Green Pass, chef Rubio: 'Antidemocratico e tende all'apartheid' 'E vissero schedati e contenti #GreenpassObbligatorio #GreenFuck'. Non la manda a dire chef Rubio, e su Twitter dice la sua sul green pass obbligatorio con una serie di tweet molto espliciti diventati in nemmeno trend topic. 'Credo che il vaccino così come i tamponi debbano essere gratis in ...

Green Pass, chef Rubio: "Antidemocratico e tende all'apartheid" Adnkronos Biancorossi, preso lo straniero: dalla B ecco lo spagnolo Rubio In arrivo dalla Spagna per il Forlì Calcio a CinqueOleodinamica: Francisco Daniel Betancort Santana, chiamato Rubio, vestirà la maglia biancorossa ... Il diesse forlivese Ghirelli si dice convinto che ...

Chef Rubio fa discutere: "Il Green pass è anticostituzionale, antidemocratico: è apartheid" "E vissero schedati e contenti #GreenpassObbligatorio #GreenFuck". Non la manda a dire chef Rubio, e su Twitter dice la sua sul green pass obbligatorio con una serie di tweet molto espliciti diventati ...

... perché è un modo per avere un controllo più scientifico sul Covid",. Secondo lo chef dell'...: "E vissero schedati e contenti" E' tranchant, infine, il giudizio dello chef, che a ...'E vissero schedati e contenti #GreenpassObbligatorio #GreenFuck'. Non la manda a dire chef, e su Twitterla sua sul green pass obbligatorio con una serie di tweet molto espliciti diventati in nemmeno trend topic. 'Credo che il vaccino così come i tamponi debbano essere gratis in ...In arrivo dalla Spagna per il Forlì Calcio a CinqueOleodinamica: Francisco Daniel Betancort Santana, chiamato Rubio, vestirà la maglia biancorossa ... Il diesse forlivese Ghirelli si dice convinto che ..."E vissero schedati e contenti #GreenpassObbligatorio #GreenFuck". Non la manda a dire chef Rubio, e su Twitter dice la sua sul green pass obbligatorio con una serie di tweet molto espliciti diventati ...