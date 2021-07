Primo Palese (Di domenica 25 luglio 2021) Gemona del Friuli, 25 Luglio 2021 OF Giuliano srl Gemona - Artegna - Osoppo - Tarvisio - 0432 980980 (Visited 57 times, 57 visits today) Notizie Simili: Anna Forgiarini Paolo Cattani Rocco di Caro ... Leggi su friulioggi (Di domenica 25 luglio 2021) Gemona del Friuli, 25 Luglio 2021 OF Giuliano srl Gemona - Artegna - Osoppo - Tarvisio - 0432 980980 (Visited 57 times, 57 visits today) Notizie Simili: Anna Forgiarini Paolo Cattani Rocco di Caro ...

SBK Assen, Gara 2: Rea centra il tris, Locatelli il primo podio Il primo podio in Superbike per il bergamasco, autore di un'ottima manche di gara, che lo ha visto ... Con Rinaldi in palese difficoltà, è stato dunque Scott Redding a rifarsi sotto nel finale di gara, ...

SBK Assen, Gara 2: Rea centra il tris, Locatelli il primo podio Motosprint.it ‘Operatori sanitari, vaccinatevi!’ I Cantoni preparano misure per chi non vuole immunizzarsi. In Ticino sarà pubblicato il tasso di vaccinazione degli istituti. ‘Il paziente deve sapere’ ...

Olbia, buona la prima: Buddusò sconfitto 12-0 in amichevole Pioggia di gol per l’Olbia nel primo test estivo in vista del prossimo campionato di Serie C: al "Borucca" di Buddusò, contro la locale squadra di Promozione, i ragazzi di Max Canzi si sono imposti 12 ...

