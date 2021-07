Orribile | la gara e poi la squalifica | cos' è successo alla Pilato in vasca

(Di domenica 25 luglio 2021) Benedettaha chiuso al quinto tempo la batteria dei 100 metri rana ed è rimasta esclusa dsemifinale. "Non so cosa sia", il commento amaro della sedicenne tarantina

"E' stata unae non trovo una spiegazione - afferma - . Prima stavo benissimo e invece oggi dopo i primi 50 ho iniziato a fare una fatica assurda". Su come le pressioni che l'hanno ...La sedicenne tarantina, detentrice del record del mondo nei 50 rana, nell'intervista dopogara: "A parte la- ha detto Benedetta Pilato - non so cosa ho fatto.bruttissima. Mi son ...Una batosta difficile da metabolizzare: Benedetta Pilato è uscita dalla vasca dell'Aquatics Centre di Tokyo (Giappone) delusa e amareggiata. Una brutta prestazione e addirittura la squalifica per gamb ...Tutti l'aspettavano, tutti volevano vederla brillare e probabilmente è stato proprio il peso delle attese, unito all'emozione per il debutto olimpico, a giocare un brutto scherzo a Benedetta Pilato. A ...