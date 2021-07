Olimpiadi | nuoto | Martinenghi in finale nei 100 rana con record italiano

Advertising

repubblica : Tokyo 2020, Nuoto, 400 stile libero: Detti solo sesto. Oro al tunisino Hafnaoui - ilpost : L’improbabile medaglia d’oro nel nuoto della Tunisia - Gazzetta_it : Detti, che peccato: solo 6° nei 400 stile libero. 'Un'occasione buttata' - FerlitoFly : RT @__pivot__: Io che durante le Olimpiadi passo dall’essere esperta di nuoto all’essere esperta di tuffi, di scherma, di ciclismo, di tenn… - demetriashair_ : Io l’unica cosa che capisco è il nuoto ahahahah la cosa bella delle Olimpiadi è proprio questa, ti permette di cono… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi nuoto

...30 di domenica 25 luglio , naturalmente orario italiano, Alberto Razzetti sarà presente nella finale dei 400 misti alleTokyo 2020 . Le competizioni disono iniziate bene per la ......si è sbarazzato del Sudafrica mentre sempre in vasca non sono arrivate medaglie dal. Neanche ... APPROFONDIMENTIGrande Italbasket: Germania battuta 92 - 82Chi è Odette ...Come dovrebbe essere essere gay in uno sport? Per catturare una curiosa attenzione come partecipante e ignorarti come concorrente? Per chiederti se ...Qual è la sciabola e qual è la spada? Quand'è che il mezzofondo diventa fondo? Un ripasso in vista delle prossime due settimane ...