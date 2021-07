Netflix, “Lucifer 6”: annunciata la data di uscita (Di domenica 25 luglio 2021) La nuova e ultima stagione di Lucifer debutterà su Netflix il 10 settembre, come ha annunciato quest’oggi la piattaforma streaming sui suoi social. Cosa accadrà questa volta a Lucifer? Scopriamolo insieme al cast e alla trama della sesta stagione. Netflix ha annunciato a sorpresa la data d’uscita della sesta e ultima stagione di Lucifer, il cui debutto sulla piattaforma streaming si terrà il 10 settembre. La serie tv racconta Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 25 luglio 2021) La nuova e ultima stagione didebutterà suil 10 settembre, come ha annunciato quest’oggi la piattaforma streaming sui suoi social. Cosa accadrà questa volta a? Scopriamolo insieme al cast e alla trama della sesta stagione.ha annunciato a sorpresa lad’della sesta e ultima stagione di, il cui debutto sulla piattaforma streaming si terrà il 10 settembre. La serie tv racconta Articolo completo: dal blog SoloDonna

AleNekPattzStew : Sono pronta alla fine di #Lucifer? No. Ma sono pronta a vedere #LuciferSeason6? Si, ovvio! . Non vedo l'ora. Il 10… - mako_gray : RT @Il_Nerdastro: La Fine è Vicina. Più di quanto immaginiate: la Stagione Finale (per davvero) di #Lucifer arriverà il 10 Settembre! E que… - SimonaCroisette : RT @Il_Nerdastro: La Fine è Vicina. Più di quanto immaginiate: la Stagione Finale (per davvero) di #Lucifer arriverà il 10 Settembre! E que… - Nerdmovieprod : Lucifer: Netflix annuncia la data di uscita della stagione finale #lucifer #netflix - Kamogelo_Aphne : @LuciferNetflix @netflix Devil face Lucifer -