LIVE – Inter-Pergolettese, amichevole 2021 (DIRETTA) (Di domenica 25 luglio 2021) L’Inter si prepara a scendere in campo, sostituendo quella che avrebbe dovuto essere l’amichevole contro l’Arsenal. La squadra di Simone Inzaghi – che domani riabbraccerà Lukaku – sfiderà la Pergolettese in una sgambatura di fine settimana, che regalerà le prime indicazioni al tecnico nerazzurro in vista dei prossimi impegni. Fischio d’inizio alle 18:00. AGGIORNA LA DIRETTA Inter-Pergolettese (Ore 18:00) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) L’si prepara a scendere in campo, sostituendo quella che avrebbe dovuto essere l’contro l’Arsenal. La squadra di Simone Inzaghi – che domani riabbraccerà Lukaku – sfiderà lain una sgambatura di fine settimana, che regalerà le prime indicazioni al tecnico nerazzurro in vista dei prossimi impegni. Fischio d’inizio alle 18:00. AGGIORNA LA(Ore 18:00) SportFace.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - zazoomblog : Diretta tv in chiaro e streaming gratis TV 8? Dove vedere Inter-Pergolettese OGGI LIVE - #Diretta #chiaro… - GiGiglio99 : RT @AdolfoCrotti: @GiGiglio99 Live- Inter - Foggia 1978 2-1. Muraro e Scanziani. Ultima partita di Facchetti. - AdolfoCrotti : @GiGiglio99 Live- Inter - Foggia 1978 2-1. Muraro e Scanziani. Ultima partita di Facchetti. - infoitsport : LIVE CalcioMercato Inter – Tutte le notizie di mercato aggiornate in diretta -