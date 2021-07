Il ministro britannico twitta | ' Non piegatevi di fronte al Covid' Poi chiede scusa

(Di domenica 25 luglio 2021) Ildella Salute, Sajid Javid, si èto oggi per aver suggerito al Paese di non "rintanarsi" dial coronavirus in un tweet che ha suscitato forti critiche, in particolare ...

Advertising

ladyonorato : Il ministro della sanità britannico positivo al Covid, e aveva fatto le due dosi. Ma voi muti e #vaccinatevi - globalistIT : - giornaleradiofm : Approfondimenti: Gaffe di ministro Gb Javid,'non piegatevi di fronte a Covid': (ANSA) - ROMA, 25 LUG - Gaffe del mi… - pierpa75 : RT @launellGb: Il Ministro dell’Interno britannico propone carcere per immigrati illegalmente (fino a 4 anni) ed ergastolo per i trafficant… - 539th : Il ministro della salute britannico è guarito a una settimana dalla diagnosi. Ha avuto sintomi leggeri, era stato v… -

Ultime Notizie dalla rete : ministro britannico

Ildella Salute, Sajid Javid, si è scusato oggi per aver suggerito al Paese di non "rintanarsi" di fronte al coronavirus in un tweet che ha suscitato forti critiche, in particolare ...Con l'inizio del suo terzo anno a Downing Street il premierBoris Johnson si appresta a lanciare una nuova strategia anti - crimine che prevede il ...ospita un intervento del primo...ROMA, 25 LUG - Con l'inizio del suo terzo anno a Downing Street il premier britannico Boris Johnson si appresta a lanciare una nuova strategia anti-crimine che prevede il ritorno dei poliziotti nei qu ...Il ministro della Salute Sajid Javid, aveva suggerito di non "rintanarsi" di fronte al coronavirus: "Non volevo sminuire la gravità della malattia" ...