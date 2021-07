'Ho 99 problemi ma il vaccino non è uno di questi', muore a 34 anni di Covid (Di domenica 25 luglio 2021) Deride i vaccini, poi muore a 34 anni di Covid . è morto questa settimana in un ospedale Corona Regional Medical Center di Los Angeles , negli tati Uniti, dopo aver contratto il virus. L'ultimo selfie ... Leggi su leggo (Di domenica 25 luglio 2021) Deride i vaccini, poia 34di. è morto questa settimana in un ospedale Corona Regional Medical Center di Los Angeles , negli tati Uniti, dopo aver contratto il virus. L'ultimo selfie ...

