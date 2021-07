Green Pass e truffe: ora i pubblici ufficiali potranno verificarlo tramite questa App (Di domenica 25 luglio 2021) L’obbligo del Green Pass per accedere ad alcuni luoghi pubblici porterà a delle truffe: è pronta questa App per scovarle subito. Arriva la app per scovare le truffe del Green Pass (foto Adobestock)Partiamo spiegando cosa è il Green Pass. Si tratta di un certificazione elettronica, ma anche stampabile o memorizzabile su supporto informatico, che conferma l’avvenuta vaccinazione, anche doppia, l’aver avuto il Covid o essesi sottoposti a tampone nelle precedenti 48 ore. Secondo il nuovo decreto del Governo ... Leggi su computermagazine (Di domenica 25 luglio 2021) L’obbligo delper accedere ad alcuni luoghiporterà a delle: è prontaApp per scovarle subito. Arriva la app per scovare ledel(foto Adobestock)Partiamo spiegando cosa è il. Si tratta di un certificazione elettronica, ma anche stampabile o memorizzabile su supporto informatico, che conferma l’avvenuta vaccinazione, anche doppia, l’aver avuto il Covid o essesi sottoposti a tampone nelle precedenti 48 ore. Secondo il nuovo decreto del Governo ...

