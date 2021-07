Google | il Doodle delle Olimpiadi 2020 è ora oggetto di speedrun – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di domenica 25 luglio 2021) Il simpaticocheha dedicato alledi Tokyo è diventatodida parte dei giocatori..ha recentemente lanciato ilcelebrativo per ledi Tokyo che è a tutti gli effetti un videogioco vero e proprio, tanto è vero che è diventato ormaidi, con sfide in corso fra vari giocatori per stabilire il record di completamento. Abbiamo visto come l’ultimosia un gioco di ruolo in piena ...