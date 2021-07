Elisa Longo Borghini riluce ancora di bronzo (Di domenica 25 luglio 2021) AGI - La conferma di un bronzo che luccica ancora di più: cinque anni dopo Rio De Janeiro, Elisa Longo Borghini si è confermata con un altro terzo posto olimpico nella prova di ciclismo in linea riservata alle Elite. Per la 29enne di Verbania è il quarto bronzo considerando anche i mondiali di Valkenburg 2012 e Imola 2020 a dimostrazione di una straordinaria regolarità. La gara è stata vinta dall'austriaca Anna Kiesenhofer, andata in fuga fin dal primo chilometro in un gruppetto di quattro e capace di resistere alla rimonta delle big. L'argento, a 1'15" e per 14" avanti alla ... Leggi su agi (Di domenica 25 luglio 2021) AGI - La conferma di unche luccicadi più: cinque anni dopo Rio De Janeiro,si è confermata con un altro terzo posto olimpico nella prova di ciclismo in linea riservata alle Elite. Per la 29enne di Verbania è il quartoconsiderando anche i mondiali di Valkenburg 2012 e Imola 2020 a dimostrazione di una straordinaria regolarità. La gara è stata vinta dall'austriaca Anna Kiesenhofer, andata in fuga fin dal primo chilometro in un gruppetto di quattro e capace di resistere alla rimonta delle big. L'argento, a 1'15" e per 14" avanti alla ...

