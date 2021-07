"Disastro senza precedenti". Clima impazzito: Sardegna in fiamme, centinaia gli evacuati e intero territorio devastato (Di domenica 25 luglio 2021) Incendi devastanti stanno mettendo in ginocchio diversi territori della Sardegna. La zona più a rischio, che ancora brucia, è quella dell'Oristanese. centinaia di persone sono state costrette a lasciare le loro abitazioni: a Bosa in 150, soprattutto anziani e bambini, si trovano adesso nel campo allestito dal comitato locale della Croce Rossa. Sono fuggiti anche molti residenti di Cuglieri e Sennariolo, fatti evacuare in piena notte. Le fiamme, favorite dal caldo rovente anche se non si può escludere il dolo, hanno raggiunto – come riporta Repubblica - i territori di Tresnuraghes e proseguono in direzione di Montresta, dopo essere scese ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Incendi devastanti stanno mettendo in ginocchio diversi territori della. La zona più a rischio, che ancora brucia, è quella dell'Oristanese.di persone sono state costrette a lasciare le loro abitazioni: a Bosa in 150, soprattutto anziani e bambini, si trovano adesso nel campo allestito dal comitato locale della Croce Rossa. Sono fuggiti anche molti residenti di Cuglieri e Sennariolo, fatti evacuare in piena notte. Le, favorite dal caldo rovente anche se non si può escludere il dolo, hanno raggiunto – come riporta Repubblica - i territori di Tresnuraghes e proseguono in direzione di Montresta, dopo essere scese ...

power_fede : Ma il nome e cognome del responsabile di questo disastro lo abbiamo? Ci deve essere per forza un qualcuno che dice.… - IatinfaIIs : RT @antocarboni91: In #Sardegna è un disastro ambientale credo senza precedenti. E al contrario di quanto si credeva le fiamme non sono dom… - cagliaripad : Paura in dieci centri abitati, è un disastro senza precedenti - Libero_official : Incendi nell'Oristanese in #Sardegna: centinaia di evacuati e zone devastate. Il governatore #Solinas: 'Disastro se… - Diocanela : RT @antocarboni91: In #Sardegna è un disastro ambientale credo senza precedenti. E al contrario di quanto si credeva le fiamme non sono dom… -