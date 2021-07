Covid | Quagliariello Ci | ' con aumento vaccini rivedere parametri'

(Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - “Ogni strumento di incentivo alla campagna vaccinale, che abbiamo sostenuto fin dal primo momento, sarà tanto più efficace quanto più sarà chiaro che non si tratta di iniziative sociologiche o moralistiche ma di mettere in sicurezza con ogni mezzo la riconquista della nostra libertà e le prospettive di ripresa economica”. Lo dichiara il senatore Gaetano, vicepresidente nazionale di ‘Coraggio Italia'. “In questo senso - prosegue - sarà importante che con il procedere delle vaccinazioni, alle quali il green pass sta dando un positivo impulso, la revisione deidi rischio sia sempre più incisiva fino a ...

Il Sannio Quotidiano

'Se si incentivano le persone a vaccinarsi, cosa che condividiamo per accelerare l'uscita da questo incubo - conclude- , le conseguenze in termini di libertà personale e di possibilità ...... avranno un senso e verranno capite dal Paese se significheranno maggiore libertà e ripresa economica', ha dichiarato il senatore Gaetano, vicepresidente nazionale di 'Coraggio Italia'. ...Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Ogni strumento di incentivo alla campagna vaccinale, che abbiamo sostenuto fin dal primo momento, sarà tanto più efficace quanto più sarà chiaro che non si tratta di inizi ...Il senatore Gaetano Quagliariello presenta al Tg8 il suo ultimo libro "Strada facendo. In cammino lungo i sentieri dell'Italia di mezzo" edito da Rubbettino. Quagliariello ricorda i luoghi che ha visi ...