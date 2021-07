Come registrare una chiamata con smartphone Android? le migliori soluzioni (Di domenica 25 luglio 2021) Avete necessità di registrare le telefonate che fate con il vostro telefono Android? Vi spieghiamo tutte le soluzioni disponibili. Come registrare le telefonate su Android (Foto Adobestock)Partiamo da un dilemma legale: si possono registrare le chiamate? La risposta è dipende. Se l’uso è personale e la persona dall’altra parte del telefono è avvertita, non si corrono rischi. Tutto cambia quando la registrazione avviene in maniera anonima. In questo caso si entra nel campo dell’illegalità, poco importa la ragione, per quanto giusta, per cui si cerchi di avere un copia audio ... Leggi su computermagazine (Di domenica 25 luglio 2021) Avete necessità dile telefonate che fate con il vostro telefono? Vi spieghiamo tutte ledisponibili.le telefonate su(Foto Adobestock)Partiamo da un dilemma legale: si possonole chiamate? La risposta è dipende. Se l’uso è personale e la persona dall’altra parte del telefono è avvertita, non si corrono rischi. Tutto cambia quando la registrazione avviene in maniera anonima. In questo caso si entra nel campo dell’illegalità, poco importa la ragione, per quanto giusta, per cui si cerchi di avere un copia audio ...

