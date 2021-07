Bastianich costretto al risarcimento | si parla di molestie sessuali

(Di domenica 25 luglio 2021)finisce davanti al giudice, ecco cosa è successoa pagare undanni di migliaia di dollari a causa della chiusura dell’inchiesta che lo ha visto coinvolto insieme a Mario Batali, chef oltre che ex socio. Secondo il procuratore generale che si è occupato della loro vicenda direttamente da New York, L'articolo proviene da KontroKultura.

zazoomblog : Molestie sessuali. E Bastianich è costretto al maxi risarcimento - #Molestie #sessuali. #Bastianich - infoitcultura : 'Molestie sessuali'. E Bastianich è costretto al maxi risarcimento - CaffeFou : 'Molestie sessuali'. E #Bastianich è costretto al maxi risarcimento #joebastianich - tempoweb : Joe #Bastianich travolto dallo scandalo sulle molestie sessuali: l'ex giudice di #Masterchef costretto al maxi-risa… -

Ultime Notizie dalla rete : Bastianich costretto

Joea risarcire 20 dipendenti Il risarcimento sancisce la fine di quattro anni di inchieste che avevano accertato la diffusione di atteggiamenti scorretti nel posto di lavoro: ...... che hanno lavorato nel tempo nei tre famosi ristoranti - il 'Babbo', il 'Lupa Osteria Romana' e 'Del Posto' - aperti a Manhattan dall'ex giudice di MasterChef , Joe, e dal popolare chef ...In seguito allo scandalo, lo scorso aprile la società ha chiuso definitivamente il più celebre dei ristoranti aperti da Joe Bastianich e Mario Batali: il Del Posto POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mete ...Lo chef Mario Batali e l’imprenditore Joe Bastianich costretti a un maxi risarcimento. I due ex soci in affari dovranno corrispondere 600.000 dollari ad almeno 20 donne che hanno dichiarato di essere ...