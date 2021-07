Atp Gstaad 2021: vince Casper Ruud, battuto in due set Gaston (Di domenica 25 luglio 2021) Casper Ruud si aggiudica il torneo Atp di Gstaad 2021: battuto in finale Hugo Gaston in due set (6-3 6-2). Partita senza storia sulla terra battuta svizzera, con il norvegese che si impone in poco più di un’ora e mezza. Gaston rimane in contatto nel primo set fino al 3-2, sfruttando il servizio perso del norvegese, che però poi alza in ritmo (5-2) e chiude ai vantaggi il nono game, che vale il primo set (6-3). Il transalpino prova a reagire aggiudicandosi il primo game del secondo parziale, ma il norvegese piazza un break (3-1) che lo lancia verso la conquista del set ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021)si aggiudica il torneo Atp diin finale Hugoin due set (6-3 6-2). Partita senza storia sulla terra battuta svizzera, con il norvegese che si impone in poco più di un’ora e mezza.rimane in contatto nel primo set fino al 3-2, sfruttando il servizio perso del norvegese, che però poi alza in ritmo (5-2) e chiude ai vantaggi il nono game, che vale il primo set (6-3). Il transalpino prova a reagire aggiudicandosi il primo game del secondo parziale, ma il norvegese piazza un break (3-1) che lo lancia verso la conquista del set ...

