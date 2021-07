Vite al limite…e poi: stasera la storia di Milla Clark (Di sabato 24 luglio 2021) Il giorno 4 luglio 2016 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la undicesima puntata della stagione 4 di Vite al limite con protagonista Milla Clark. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che oltre ai problemi di obesità si trova anche ad affrontare la morte del marito proprio durante il suo percorso, ma rimane determinata ad andare avanti anche per i suoi cinque figli. Vite al limite – Milla Clark Milla, la protagonista, ha 47 anni, vive a Fayetteville in Tennessee e all’inizio del suo ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 24 luglio 2021) Il giorno 4 luglio 2016 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la undicesima puntata della stagione 4 dial limite con protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che oltre ai problemi di obesità si trova anche ad affrontare la morte del marito proprio durante il suo percorso, ma rimane determinata ad andare avanti anche per i suoi cinque figli.al limite –, la protagonista, ha 47 anni, vive a Fayetteville in Tennessee e all’inizio del suo ...

