Vasto rogo nell'Oristanese, evacuate case a Santu Lussurgiu (Di sabato 24 luglio 2021) nella giornata da bollino rosso per la Sardegna, il fronte dell'incendio scoppiato nel pomeriggio sul Montiferru, nell'Oristanese, si è avvicinato pericolosamente alle abitazioni di Santu Lussurgiu. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 24 luglio 2021)a giornata da bollino rosso per la Sardegna, il fronte dell'incendio scoppiato nel pomeriggio sul Montiferru,, si è avvicinato pericolosamente alle abitazioni di. ...

Advertising

AnsaSardegna : Vasto rogo nell'Oristanese, evacuate case a Santu Lussurgiu. Incendio anche a Cabras, abitazioni lambite dal fuoco… - toscanamedianew : Vasto rogo sul Monte Pisano lambisce le case - notiziesarde : ?? Vasto rogo nell'Oristanese, in azione elicotteri e Canadair ??? ?? Tra Bonarcado e Santu Lussurgiu, fiamme vicino a… - Francienoi : RT @AnsaSardegna: Vasto rogo nell'Oristanese, in azione elicotteri e Canadair. Tra Bonarcado e Santu Lussurgiu, fiamme vicino a provinciale… - Vlad24970662 : RT @AnsaSardegna: Vasto rogo nell'Oristanese, in azione elicotteri e Canadair. Tra Bonarcado e Santu Lussurgiu, fiamme vicino a provinciale… -