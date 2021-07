Ultime Notizie Roma del 24-07-2021 ore 16 | 10

(Di sabato 24 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno vogliamo subito a Tokyo apertura Olimpiadi iniziate benissimo per gli azzurri primo giorno prima e medaglie oro nel Taekwondo davvero una vita inaspettata l’ha vinta uno strepitoso Vito dell’Aquila all’esordio atleta brindisino solo 20 anni ad un soffio dal loro Invece sul argento nella scherma parliamo della sciabola Luigi samele ha perso in finale contro l’ungherese di laghi che ha dominato su italiano proprio comunque il nostro connazionale che è salito sul podio è la prima medaglia all’Italia in ordine cronologico un agente importantissimo per l’umore degli Atleti avere effetto draghi ...

Agenzia_Ansa : Nelle ultime due settimane i casi di coronavirus negli Stati Uniti sono triplicati: lo indicano i dati della Johns… - Agenzia_Ansa : Nuova stretta della Francia sugli ingressi di visitatori stranieri. Chi arriva da Regno Unito, Spagna, Portogallo,… - fanpage : 'Chi si tira indietro dovrebbe risarcire gli ospedali', afferma la virologa Ilaria Capua - danieledv79 : RT @Corriere: Nell’ultima settimana 350mila dosi agli under 30, ritmo triplo rispetto ai 50-69enni - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus in Calabria, continua a salire il numero dei contagi. 48 nel reggino) è stato pubbl… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Il Sole 24 ORE

Tutte lepiù importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 15.45 - Passi in avanti per il rinnovo di Pellegrini - Si registrano ...Sinistra Italiana non fa più parte della coalizione che sostiene il candidato sindaco Mario Chiavetta ad Orbetello. 'Quanto accaduto nelleore nel comune lagunare è inaccettabile e, purtroppo, conferma le perplessità e i dubbi che, già alcuni mesi fa, avevamo espresso - si legge in una nota del partito - . Dubbi di natura politica ...Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), prestigioso fornitore di tecnologie informatiche, servizi di consulenza e per la gestione dei proc ...Inseego Corp. (NASDAQ: INSG), leader nelle soluzioni da dispositivo a cloud 5G, oggi ha presentato il suo gateway industriale Wavemaker PRO 2000e. Com ...