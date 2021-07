UeD | Un deluso ex corteggiatore scocca una frecciatina alla Galgani

Leggi su formatonews

(Di sabato 24 luglio 2021) La dama torinese ha fatto qualche dichiarazione che ha dato fastidio ad un suo ex: “Sonoe amareggiato”. Gemma(piùsanipiùbelli.it)I telespettatori più fedeli di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, sanno benissimo che Gemmaha dimostrato in questi anni di non accettare un “no” come risposta. La dama torinese non ha mai affrontato serenamente il rifiuto di un, tanto che l’opinionista Gianni Sperti ha spesso sottolineato il modus operandi della 71enne: rose e fiori all’inizio…ma, se ilcambia idea, la ...