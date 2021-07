Tokyo 2020, nuoto: Razzetti, Cusinato e Detti in finale. Bianchi, Di Liddo, Martinenghi e Poggio in semifinale (Di sabato 24 luglio 2021) Prima giornata delle batterie di nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e tanti italiani in vasca. Nel primo impegno di giornata, i 400 misti maschili, uno straordinario Alberto Razzetti vola in finale. Quinto tempo complessivo per l’azzurro, secondo nella sua batteria, che nuota in 4:09.91 e sfiora il record italiano (4:09.88). Niente da fare invece per Pier Andrea Matteazzi, ultimo nella sua batteria in 4:16.32 IL MEDAGLIERE IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO IL PROGRAMMA DI SABATO 24 LUGLIO I RISULTATI GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA REGOLAMENTO nuoto Bene Elena Di Liddo ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Prima giornata delle batterie dialle Olimpiadi die tanti italiani in vasca. Nel primo impegno di giornata, i 400 misti maschili, uno straordinario Albertovola in. Quinto tempo complessivo per l’azzurro, secondo nella sua batteria, che nuota in 4:09.91 e sfiora il record italiano (4:09.88). Niente da fare invece per Pier Andrea Matteazzi, ultimo nella sua batteria in 4:16.32 IL MEDAGLIERE IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO IL PROGRAMMA DI SABATO 24 LUGLIO I RISULTATI GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA REGOLAMENTOBene Elena Di...

Advertising

valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - Eurosport_IT : UN ESORDIO DA BRIVIDI!?????? Se vi siete persi l’incredibile vittoria in rimonta dell’Italia, ecco gli highlights ??… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Il judoka algerino Fethi Nourine, appreso l'esito del sorteggio delle gare di judo ha deciso non voler… - fight_shield : #Tokyo2020 è ufficialmente cominciato! Oggi, nel pugilato, l'italiana Irma Testa è riuscita qualificarsi agli ottav… - danieledv79 : RT @rosadineve: Appena iniziate abbiamo già due finalisti italiani in Scherma e Taekwondo ! -