Tokyo 2020, Berrè: "Mai bello sorteggio contro connazionale, voglio riscattarmi nella gara a squadre" (Di sabato 24 luglio 2021) Lo sciabolatore azzurro Enrico Berrè, eliminato ai quarti di finale ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 dal connazionale Luigi Samele, ha commentato il match disputato contro il suo amico: "Purtroppo essere sorteggiati contro un altro italiano non è mai bello. La cosa meravigliosa delle Olimpiadi è incontrare persone provenienti da tutto il mondo. È la partita che non volevo. Gigi ha fatto bene a vincere la partita. Sono dispiaciuto perché è l'ultima fatica prima delle semifinali. Anche così, sono ragionevolmente soddisfatto e voglio

