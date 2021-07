Omofobia: Cirinnà, 'basta scuse, e niente aggettivi alla parola diritti' (Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug (Adnkronos) - "Le leggi sui diritti si occupano della vita delle persone. E la vita delle persone è tutti i giorni in tutti gli ambiti. Quindi basta dire che c'è la pandemia, c'è l'economia, ci sono i licenziamenti…". Lo ha detto Monica Cirinnà, senatrice del Partito democratico, intervenuta ieri sera alla rassegna Ponza D'Autore. Il suo contributo, durante un dibattito molto acceso tra l'attivista Paola Concia, il deputato Andrea Ruggieri, don Patrizio Coppola e i giornalisti Alessandro Giuli e Peter Gomez, è stato molto diretto e conciso. “Abbiamo sentito mille volte che non ci si poteva occupare della legge ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug (Adnkronos) - "Le leggi suisi occupano della vita delle persone. E la vita delle persone è tutti i giorni in tutti gli ambiti. Quindidire che c'è la pandemia, c'è l'economia, ci sono i licenziamenti…". Lo ha detto Monica, senatrice del Partito democratico, intervenuta ieri serarassegna Ponza D'Autore. Il suo contributo, durante un dibattito molto acceso tra l'attivista Paola Concia, il deputato Andrea Ruggieri, don Patrizio Coppola e i giornalisti Alessandro Giuli e Peter Gomez, è stato molto diretto e conciso. “Abbiamo sentito mille volte che non ci si poteva occupare della legge ...

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Cirinnà Letta tira dritto sul ddl Zan e il Pd fa muro contro gli attacchi di Renzi Ma per Cirinnà, "i termini omofobia e transfobia non hanno la sufficiente determinatezza per stare in una legge penale". Non solo. In quello che chiama "il giorno della verità" per il ddl zan, ...

Pd - M5s e Leu non sfondano sul ddl Zan: verso lo slittamento a settembre ... per il disegno di legge contro l'omofobia, e ormai si guarda a settembre come prossimo traguardo: ... A tenere banco sull'argomento oggi solo l'ennesima scaramuccia tra Davide Faraone e Monica Cirinnà. ...

Omofobia: Cirinnà, 'basta scuse, e niente aggettivi alla parola diritti' La Sicilia Ma per, "i terminie transfobia non hanno la sufficiente determinatezza per stare in una legge penale". Non solo. In quello che chiama "il giorno della verità" per il ddl zan, ...... per il disegno di legge contro l', e ormai si guarda a settembre come prossimo traguardo: ... A tenere banco sull'argomento oggi solo l'ennesima scaramuccia tra Davide Faraone e Monica. ...