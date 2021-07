Olimpiadi: nuoto, Martinenghi e Poggio in semifinale nei 100 rana (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. - (Adnkronos) - Nicolò Martinenghi e Federico Poggio si qualificano per le semifinali dei 100 rana ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il varesino realizza il quarto tempo in 58"68 e il pavese il nono in 59"33. Il migliore è il britannico Adam Peaty in 57"56. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. - (Adnkronos) - Nicolòe Federicosi qualificano per le semifinali dei 100ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il varesino realizza il quarto tempo in 58"68 e il pavese il nono in 59"33. Il migliore è il britannico Adam Peaty in 57"56.

