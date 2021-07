Olimpiadi: nuoto, Di Liddo e Bianchi in semifinale nei 100 farfalla (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. - (Adnkronos) - Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi si qualificano per le semifinali dei 100 farfalla ai Giochi Olimpici di Tokyo. La pugliese realizza il nono tempo in 57"41 e l'emiliana il dodicesimo in 57"70. Le migliori sono l'australiana Emma McKeon e la cinese Yufei Zhang che toccano ex aequo in 55"82. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. - (Adnkronos) - Elena Die Ilariasi qualificano per le semifinali dei 100ai Giochi Olimpici di Tokyo. La pugliese realizza il nono tempo in 57"41 e l'emiliana il dodicesimo in 57"70. Le migliori sono l'australiana Emma McKeon e la cinese Yufei Zhang che toccano ex aequo in 55"82.

