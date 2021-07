Olimpiadi, atleti e dirigenti azzurri in isolamento: la situazione (Di sabato 24 luglio 2021) Nella giornata di ieri sono iniziate ufficialmente le Olimpiadi di Tokyo, 32esima edizione dell’era moderna. Dopo un’artistica cerimonia d’apertura, per gli azzurri sono già arrivati i problemi di contagio. Ben sei atleti e sette dirigenti italiani sono momentaneamente in isolamento perché “contatti stretti” del giornalista positivo al COVID proveniente da Roma. La situazione degli azzurri Per una questione di privacy non sono stati resi noti i nomi degli atleti, ma si può dire che vengono da tre differenti sport: tuffi, skateboard e boxe. Il governo ... Leggi su rompipallone (Di sabato 24 luglio 2021) Nella giornata di ieri sono iniziate ufficialmente ledi Tokyo, 32esima edizione dell’era moderna. Dopo un’artistica cerimonia d’apertura, per glisono già arrivati i problemi di contagio. Ben seie setteitaliani sono momentaneamente inperché “contatti stretti” del giornalista positivo al COVID proveniente da Roma. LadegliPer una questione di privacy non sono stati resi noti i nomi degli, ma si può dire che vengono da tre differenti sport: tuffi, skateboard e boxe. Il governo ...

