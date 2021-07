Molto diffusi i link al download Windows 11 falsi con malware annesso (Di sabato 24 luglio 2021) In molti sono alla ricerca del link al download Windows 11 per provare la nuova versione del sistema operativo in anteprima. La relativa prima build di Insider Preview è stata resa disponibile lo scorso 28 giugno attraverso il canale Dev per sviluppatori di Microsoft ma nel corso delle ultime settimane non pochi hanno scelto canali alternativi, non rendendosi tuttavia conto del potenziale pericolo dietro l’angolo. Sono stati gli esperti in sicurezza di Kaspersky ad individuare il nuovo pericolo camuffato dietro una falsa build siglata come la “86307 Windows 11 build 21996.1 x64 + activator.exe” stia facendo il giro di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 24 luglio 2021) In molti sono alla ricerca delal11 per provare la nuova versione del sistema operativo in anteprima. La relativa prima build di Insider Preview è stata resa disponibile lo scorso 28 giugno attraverso il canale Dev per sviluppatori di Microsoft ma nel corso delle ultime settimane non pochi hanno scelto canali alternativi, non rendendosi tuttavia conto del potenziale pericolo dietro l’angolo. Sono stati gli esperti in sicurezza di Kaspersky ad individuare il nuovo pericolo camuffato dietro una falsa build siglata come la “8630711 build 21996.1 x64 + activator.exe” stia facendo il giro di ...

