Maria Grazia Cucinotta al timone di un programma televisivo | che sorpresa

Leggi su inews24

(Di sabato 24 luglio 2021) Dopo tanto cinema e alcune esperienze come co-conduttrice,arriva sul piccolo schermo aldi untutto suo: scopriamo insieme quale Dal cinema ad un, è questo il passo che sta per compiere l’attrice. Una nuova esperienza per la 52enne originaria di Messina che per la L'articolo proviene da Inews.it.