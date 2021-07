Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana si sposa a Frascati: tutto sul matrimonio (Di sabato 24 luglio 2021) Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana, celebrerà oggi pomeriggio il suo matrimonio a Frascati con Michael Lewis, un uomo d'affari sudafricano. Lady Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana, e l'imprenditore sudafricano Michael Lewis celebreranno il loro matrimonio oggi pomeriggio a Frascati. La nipote della Principessa di Galles e il suo partner hanno scelto Villa Aldobrandini come location per le loro nozze. Gli ospiti si ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 luglio 2021), ladi, celebrerà oggi pomeriggio il suocon Michael Lewis, un uomo d'affari sudafricano., ladi, e l'imprenditore sudafricano Michael Lewis celebreranno il lorooggi pomeriggio a. Ladella Principessa di Galles e il suo partner hanno scelto Villa Aldobrandini come location per le loro nozze. Gli ospiti si ...

Advertising

womantimeswebtv : Kitty Spencer, la nipote di Diana, e Michael Lewis si sposano oggi in Italia! Dove? Alle porte di Roma, a Villa Ald… - ChristinsQueens : RT @laviniaorefici: Sulla nuova rubrica de @iltirreno “Dolce Vita” racconto il matrimonio romano di Lady Kitty Spencer, la nipote di Diana… - _lasilviaaa : In che senso Lady Kitty Spencer si sposa in questo weekend a Roma e Kate e William potrebbero essere presenti?!?! - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: La nipote di #LadyDiana si sposa a #Frascati La famiglia reale inglese sbarca in #Italia per il matrimonio #roma #ladyspencer… - blurryxlines : Ma quella bellezza divina di Kitty Spencer si sposa a Roma adoro -