Joe Bastianich travolto dallo scandalo sulle molestie sessuali

Joe Bastianich, ex giudice di Masterchef Italia, e il suo ex socio, lo chef Mario Batali, pagheranno 600 mila dollari di risarcimento in accordo con la procura generale di New York per chiudere un'inchiesta su episodi di molestie sessuali avvenute nei ristoranti di cui i due erano insieme proprietari. È la cifra destinata a una ventina di ex dipendenti, molti dei quali lavoravano nel Greenwich Village: un'inchiesta ha stabilito che in tre famosi ristoranti di Manhattan, il 'Babbo', il 'Lupa Osteria Romana' e 'Del Posto', Batali e Bastianich avevano lasciato che si diffondesse un clima avvelenato da ...

