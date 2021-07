EA annuncia il remake di Dead Space (Di sabato 24 luglio 2021) EA ha annunciato il remake dell’originale Dead Space. Ho giocato a Dead Space nelle ultime settimane, quindi questa rivelazione sembra piuttosto tempestiva. Il gioco è sviluppato da Motive Games, anche se le informazioni sul progetto sono attualmente limitate. La trilogia Dead Space di EA – in particolare i primi due – sono alcuni dei migliori giochi single-player mai realizzati. Mischiano horror e fantascienza in un universo alternativo in cui l’umanità ha sviluppato l’abilità di spaccare i pianeti e raccogliere le loro risorse per alimentare il ... Leggi su helpmetech (Di sabato 24 luglio 2021) EA hato ildell’originale. Ho giocato anelle ultime settimane, quindi questa rivelazione sembra piuttosto tempestiva. Il gioco è sviluppato da Motive Games, anche se le informazioni sul progetto sono attualmente limitate. La trilogiadi EA – in particolare i primi due – sono alcuni dei migliori giochi single-player mai realizzati. Mischiano horror e fantascienza in un universo alternativo in cui l’umanità ha sviluppato l’abilità di spaccare i pianeti e raccogliere le loro risorse per alimentare il ...

