(Di sabato 24 luglio 2021) Arezzo, 24 luglio 2021 - A l tempo del Covid i balli restano proibiti, con l'ennesima fumata nera per le. Il Green Pass, che dal 6 agosto sarà obbligatorio per avere accesso ai ristoranti ...

Advertising

crisdimarco : @1Marzia2 Qui è saltato tutto gia da un po’. Cos’altro deve saltare? Bar e ristorazione in ginocchio, turismo no co… - Nazione_Arezzo : 'Discoteche azzerate e ristori inesistenti' -

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche azzerate

LA NAZIONE

" E' una notizia triste perché incomprensibile, perché lefanno così paura? " dice Tito Ghezzi storico gestore di sale da ballo in città e provincia " giusto l'uso del green pass, ma ...... per le attività economiche colpite maggiormente dall'emergenza Covid, le tariffe sono state dimezzate e per alcune categorie addiritturaLa rabbia di Tito Ghezzi che era stato anche ricevuto dal Prefetto e voleva organizzare una campagna di sensibilizzazione al vaccino fra i giovani in discoteca, poi la mazzata del decreto ...I gestori delle discoteche ricorrono contro la scelta del Consiglio dei ministri di mantenere chiuse le loro attività. Alcuni di loro hanno deciso di impugnare il nuovo decreto davanti ...