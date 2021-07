Calcio | Nedved | ' CR7 torna e resta | per rinnovo Dybala ci sarà incontro'

(Di sabato 24 luglio 2021) Torino, 24 lug. - (Adnkronos) - "Ronaldo è stato convocato per il 26, tornerà e resterà con noi. Per ildi, è atteso nei prossimi giorni il suo procuratore qua a Torino, ciune tutto si risolverà". Così il vice presidente della Juventus Pavelsul futuro di Cristiano Ronaldo e Pauloa margine dell'amichevole tra i bianconeri e il Cesena. "Allegri èto con fame di vittorie, con Chiellini parleremo dopo le vacanze per il", aggiunge

TORINO - Pavel, vice presidente della Juventus, ha risposto alle domande dei giornalisti di Sky Sport dopo la sfida dei bianconeri contro il Cesena, vinta per 3 - 1. In particolare, il numero 2 bianconero si ...: "Sensazioni positive, Allegri è molto carico" " Sensazioni sono positive e belle, si lavora molto, su giocatori si vede un po'. Nel primo tempo abbiamo schierato sei giocatori nati dopo il ...Le dichiarazioni di Pavel Nedved dopo l'amichevole contro il Cesena vinta dalla Juventus 3-1 Prima uscita amichevole per la nuova Juventus di Massimiliano Allegri che ha battuto 3-1 il Cesena. Un test ...Torino, 24 lug. - (Adnkronos) - "Ronaldo è stato convocato per il 26, tornerà e resterà con noi. Per il rinnovo di Dybala, è atteso nei prossimi giorni il suo procuratore qua a Torino, ci sarà un inco ...