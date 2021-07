Barcellona, Depay in gol al debutto: 3-1 sul Girona (Di sabato 24 luglio 2021) Il Barcellona vince, convince e si gode il debutto con gol di Memphis Depay in maglia blaugrana. A pochi giorni dalla conferenza stampa di presentazione, il 27enne attaccante ex Lione si è preso la scena nell’amichevole vinta per 3-1 contro il Girona. Il neo-blaugrana entra al 42? per Manaj, autore del momentaneo 2-0 dei catalani, e regala al 40? della ripresa il rigore del definitivo 3-1. A completare il parziale il vantaggio al 21? di Pique dagli undici metri mentre l’unico gol del Girona è stato siglato da Saiz, sempre dal dischetto. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Ilvince, convince e si gode ilcon gol di Memphisin maglia blaugrana. A pochi giorni dalla conferenza stampa di presentazione, il 27enne attaccante ex Lione si è preso la scena nell’amichevole vinta per 3-1 contro il. Il neo-blaugrana entra al 42? per Manaj, autore del momentaneo 2-0 dei catalani, e regala al 40? della ripresa il rigore del definitivo 3-1. A completare il parziale il vantaggio al 21? di Pique dagli undici metri mentre l’unico gol delè stato siglato da Saiz, sempre dal dischetto. SportFace.

