Atp Kitzbuhel 2021 | il montepremi e il prize money

Leggi su sportface

(Di sabato 24 luglio 2021) Ile ildell’Atp 250 di, torneo in programma dal 26 al 31 luglio. Il numero uno del seeding è il norvegese Casper Ruud che proverà ad arrivare in fondo come accaduto a Gstaad. Per quanto riguarda la truppa azzurra, ci sono i nomi di Marco Cecchinato, Stefano Travaglia e Gianluca Mager. E’ di 419 mila euro ilcomplessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 40 mila euro. Esattamente 5,415 euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo ...