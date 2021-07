Addio Matteo, morto a 19 anni durante la vacanza con gli amici. Un’intera comunità sconvolta (Di sabato 24 luglio 2021) Diano Marina, il dramma in strada sul rettilineo di via Generale Ardoino. Perde la vita un ragazzo di soli 19 anni, Matteo Muratore, a bordo della Fiat Punto su cui viaggiavano altri quattro ragazzi, tutti residenti in provincia di Cuneo. Una vacanza estiva che poi si è rivelata una tragedia e che lascia Un’intera comunità sotto choc. Il dramma è avvenuto intorno alle 3,40, quando il gruppo di cinque ragazzi in vacanza viaggiava a bordo dell’auto. Per cause ancora da accertare, il conducente del mezzo ha perso il controllo, poi il violento impatto contro il cancello di un’officina ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 luglio 2021) Diano Marina, il dramma in strada sul rettilineo di via Generale Ardoino. Perde la vita un ragazzo di soli 19Muratore, a bordo della Fiat Punto su cui viaggiavano altri quattro ragazzi, tutti residenti in provincia di Cuneo. Unaestiva che poi si è rivelata una tragedia e che lasciasotto choc. Il dramma è avvenuto intorno alle 3,40, quando il gruppo di cinque ragazzi inviaggiava a bordo dell’auto. Per cause ancora da accertare, il conducente del mezzo ha perso il controllo, poi il violento impatto contro il cancello di un’officina ...

Advertising

Supergio76 : @Teo__Visma @KAKA Matteo cosa pensi di Caio?È veramente così meglio di Colombo? Sarebbe pronto per essere un titola… - matteo_turri : RT @FDebenedetti: Chiuso per principio a minime varianti al ddl Zan che spianerebbero la strada a legge anti-omo e trans-fobia. Quasi invit… - AslanNerazzurro : @matteo_milan91 Per stocazzo. Per il possibile addio di Kessie per cosa. Non capite nemmeno un cazzo eh siete un caso patologico - matteo_milan91 : RT @cmdotcom: #Milan, l'allenatore del #CSKA: '#Vlasic vuole un altro club e un livello più alto. Non parte gratis, pronti al suo addio' ht… - CorriereCitta : Morire a 31 anni folgorato da una scarica elettrica: addio a Matteo, Velletri in lutto -