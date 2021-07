1.400 migranti in tre giorni: hotspot al collasso (Di sabato 24 luglio 2021) In tre giorni sono sbarcati oltre 1.400 clandestini. L'hotspot di contrada Imbriacola ormai non regge più. La denuncia: "I migranti vivono in pessime condizioni" Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 luglio 2021) In tresono sbarcati oltre 1.400 clandestini. L'di contrada Imbriacola ormai non regge più. La denuncia: "Ivivono in pessime condizioni"

Ultime Notizie dalla rete : 400 migranti Sbarchi senza sosta a Lampedusa: in tre giorni oltre 1.400 migranti Sbarchi senza fine a Lampedusa dove negli ultimi tre giorni sono approdati oltre 1.400 migranti. Ieri per tutta la giornata sono proseguiti gli approdi: 27 in tutto con 737 persone giunte sulla più grande delle Pelagie. Tra loro oltre 70 donne, una ventina di minori e anche due ...

Lampedusa, 1.400 migranti in tre giorni: l' hotspot è al collasso In tre giorni sono riusciti ad approdare più di 1.400 migranti. Hotspot stracolmo, condizioni igienico sanitarie precarie e malcontento fra gli abitanti della maggiore delle Pelagie sono gli elementi ...

