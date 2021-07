“Un Po’p di Music”, l’evento musicale a Baronissi (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBaronissi (Sa) – L’allegria è di scena al Museo FRaC Baronissi. Domenica 25 luglio, a partire dalle ore 20.30, la suggestiva Terrazza degli Aranci, che si affaccia sul Parco del Ciliegio, con le mura maestose dell’antico Convento dei Frati illuminate dal bagliore delle prime luci della sera, farà da scenografia al concerto dei “No Roots – Percussive Acoustic Duo” per l’evento “UN Po’p DI Music“, che chiude il cartellone del mese di luglio del FRaC. I successi del pop internazionale ed italiano saranno rivistati in chiave acustica dal duo composto da Antonella Cimino e Vito ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – L’allegria è di scena al Museo FRaC. Domenica 25 luglio, a partire dalle ore 20.30, la suggestiva Terrazza degli Aranci, che si affaccia sul Parco del Ciliegio, con le mura maestose dell’antico Convento dei Frati illuminate dal bagliore delle prime luci della sera, farà da scenografia al concerto dei “No Roots – Percussive Acoustic Duo” per“UNDI“, che chiude il cartellone del mese di luglio del FRaC. I successi del pop internazionale ed italiano saranno rivistati in chiave acustica dal duo composto da Antonella Cimino e Vito ...

