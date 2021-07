Traffico Roma del 23-07-2021 ore 09:30 (Di venerdì 23 luglio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto cuori a Capannelle su via Appia Pignatelli per un incidente avvenuto all’altezza di via Erode Attico incidente Concorde anche sul grande raccordo anulare all’altezza dell’uscita di via della Magliana verso pisanae Aurelia sempre in carreggiata interna rallentamenti poi per Traffico tra Roma sud e Laurentina Traffico rallentato per incidente su via Cristoforo Colombo all’incrocio con via Laurentina a Roma Nord invece rallentamenti per lavori sulla Flaminia tra Montebello e il viadotto Giubileo del 2000 a seguire rallentamenti per ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto cuori a Capannelle su via Appia Pignatelli per un incidente avvenuto all’altezza di via Erode Attico incidente Concorde anche sul grande raccordo anulare all’altezza dell’uscita di via della Magliana verso pisanae Aurelia sempre in carreggiata interna rallentamenti poi pertrasud e Laurentinarallentato per incidente su via Cristoforo Colombo all’incrocio con via Laurentina aNord invece rallentamenti per lavori sulla Flaminia tra Montebello e il viadotto Giubileo del 2000 a seguire rallentamenti per ...

